Classe 1991, nato a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo alla cui sezione appartiene, Ermanno Feliciani è l'arbitro designato per la prima sfida della Serie A 2024-2025, quella che metterà di fronte Genoa e Inter a Marassi. Si tratterà di una prima volta assoluta per lui coi nerazzurri, mentre col Grifone vanta quattro precedenti con un bilancio per i rossoblu di un pareggio e tre sconfitte.