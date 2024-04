I club della Premier League hanno votato all’unanimità l’introduzione di nuove normative sul Fair Play Finanziario interno. Lo riferisce The Athletic, nel pezzo ripreso da Calcio e Finanza, che spiega la principale differenza normativa tra Premier e UEFA. Che, di fatto, consiste in uno scostamento dalle normative europee, con i club che giocano nelle competizioni europee che potranno spendere solo il 70% del loro fatturato, mentre i club che non competono in Europa che potranno spendere fino all’85% dei ricavi. Un'armonia, o quantomeno un tentativo, con le norme europee.