A margine della cerimonia di premiazione del Golden Boy 2023, al quale è stato presente, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato degli sviluppi della Serie A italiana: "La Serie A è un campionato da sempre molto competitivo, ma oggi vedo l'Inter superiore alle altre. È una squadra davvero molto forte che lavora insieme già da anni: per me è la favorita". Un pensiero anche sul vincitore Jude Bellingham: "È un giocatore fortissimo per la sua età ed è molto maturo.

Non è un caso che giochi in prima squadra da quando aveva 15 anni. Sono felice che un giocatore di questo talento sia un centrocampista perché di solito si parla sempre degli attaccanti".