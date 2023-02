Partita, anzi, primo tempo dai due volti. Perché tanto dura la gara contro il Cittadella per Giovanni Fabbian, centrocampista della Reggina: il ragazzo di scuola Inter fa e disfa nel giro di 47 minuti, quando prima porta in vantaggio la squadra di Filippo Inzaghi con un perentorio stacco di testa che gli vale l'ottavo gol stagionale. Ma nel recupero del primo tempo, Fabbian viene espulso, in maniera forse un po' fiscale, dall'arbitro Marco Di Bello dopo un fallo su Valerio Mastrantonio che gli vale il secondo giallo in sette minuti e la conseguente doccia anticipata. La Reggina ha chiuso il primo tempo avanti 2-0: il raddoppio porta la firma di Hernani.