Questa mattina, presso l'ufficio postale di Merate, in provincia di Lecco, si è svolta la presentazione del francobollo dedicato al ventesimo Scudetto dell'Inter. All'evento era presente un ospite d'eccezione: l'ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi, in una cerimonia che ha visto il coinvolgimento dei tredici Inter Club della provincia di Lecco, coordinati da Roberto Colnaghi, incuriosendo anche gli utenti che sabato mattina si sono avventurati tra la folla per accedere agli sportelli.

La timbratura filatelica del francobollo pensato da Poste per celebrare il 20esimo scudetto dell'Inter si è svolta anche in presenza di una delegazione dell'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Mattia Salvioni, dall'assessore con delega allo Sport Gianpiero Airoldi e dal consigliere con delega alla Promozione delle attività sportive Lorenzo Ravasi.