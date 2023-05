"L’Inter ha fatto una partita giusta nel primo tempo, con la mentalità giusta per questo livello. Il Milan meno, ma nel secondo tempo ha fatto meglio. Con un gol da parte del Milan la partita è totalmente diversa". Dice Samuel Eto'o a Prime Video, nel post gara di Milan-Inter di ieri dopo la vittoria della sua ex squadra contro i cugini: "Vediamo come gioca l’Inter martedì, ma con la testa giusta da parte del Milan avremo una grande partita".