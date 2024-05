Erik Meijer, ex attaccante olandese oggi opinionista per Sky Sports Deutschland, intervistato da Voetbal International sul ballottaggio sulla corsia di destra della Nazionale di Ronald Koeman afferma che la soluzione ideale secondo lui è quella di mettere Jeremie Frimpong in posizione di ala con Denzel Dumfries alle sue spalle, nonostante il giocatore del Bayer Leverkusen non abbia brillato con la maglia degli Oranje.

Queste le sue dichiarazioni: "Finora Frimpong è stato un po' fiacco, nella partita contro la Scozia mi ha deluso anche un po'. In Bundesliga potevo solo fargli i complimenti, ma lì si è dimostrato debole. È semplicemente un ragazzo di buon cuore, una brava persona. Una faccina sorridente, questo è ciò che la gente piace vedere. Però, se la Nazionale non riuscisse a dominare il gioco, la velocità potrebbe essere una buona arma. Poi ci sono Donyell Malen, Memphis Depay, Frimpong. Con lui Ce Dumfries nella formazione titolare puoi far male a molte squadre".