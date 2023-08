Niente da fare per Folarin Balogun, a lungo corteggiato dall'Inter che si è dovuta arrendere di fronte alle richieste troppo alte dell'Arsenal. L'attaccante newyorkese non è nella lista dei giocatori disponibili per il match d'esordio dei Gunners in questa nuova stagione di Premier League, all'Emirates Stadium contro il Nottingham Forest. Ennesima conferma del fatto che l'attaccante sia fuori dal progetto tecnico di Mikel Arteta, privo per diverse settimane di Gabriel Jesus.