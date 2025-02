La storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ha fatto salire l'Empoli 'su una nuvoletta', secondo il presidente Fabrizio Corsi. Che parla, ovviamente, con grande entusiasmo dopo l'impresa compiuta dalla sua squadra sul campo della Juve. Spiegando che il progetto fondato sui giovani del club toscano parte da molto lontano: "Più di vent'anni fa abbiamo vinto il Viareggio quando era davvero un torneo importante oltre allo Scudetto e a quei tempi non avevamo lo stesso appeal di oggi con le famiglie dei ragazzi - le sue parole in esclusiva a Tuttomercatoweb.com -. Ce lo siamo costruiti e adesso molto spesso i bambini scelgono l'Empoli. Oggi lavoriamo già con i 2014, i 2015 e i 2016. Allora ricordo che venivano preferite Atalanta, Fiorentina, Inter... Oggi non è più così. E con orgoglio dico che Empoli rappresenta un'opportunità. C'è grande talento nel nostro settore giovanile, non l'ho mai avuto così. E questo me lo dico anche per tirarmi su lo spirito quando viviamo le difficoltà. Una volta avevamo 2-3 ragazzi in Nazionale, ed era un evento, oggi ne ho venti convocati ed è la normalità. Vi dico di osservare già i 2008 e i 2009...".