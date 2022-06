"Quando ho visto questo ragazzino che aveva una forza incredibile e una tecnica superiore mi sono chiesto com’era possibile che non giocasse in Italia - dice il centrocampista ex Bologna -. Non si creda che in Svizzera o in altre parti d’Europa sia diverso con i giovani, non è facile dare fiducia a un diciottenne. Il primo anno ha fatto molta fatica. Poi è arrivato Breitenreiter ed è cambiato tutto perché ne fregava dell’età e faceva giocare chi lo meritava. Gnonto è cresciuto in maniera pazzesca, anzi ci ha fatto vincere qualche partita da solo. Impressionante".

Infine, Dzemaili prova a consigliare il 18enne scuola Inter: "Un altro anno allo Zurigo o una stagione in un club che però lo faccia giocare e crescere. Temo che l’Italia non sia per lui al momento, visto che ha soltanto 18 anni...".