Dopo aver trovato il gol vittoria nell'amichevole contro il Lussemburgo, Edin Dzeko ha mandato messaggi chiari alla Nazionale bosniaca ai microfoni di Nova TV: "Abbiamo avuto quattro grandi occasioni nel primo tempo, ma non abbiamo segnato. Certamente così i giovani perdono fiducia ed è normale. Non è stata una partita facile, ma è importante aver vinto. Il Lussemburgo non è più la stessa squadra di sette o otto anni fa. Sembrano avere un'idea e sapere come stanno giocando. Non è stato facile nemmeno per noi giocare mentalmente. Siamo stati sconfitti dalla Georgia e abbiamo segnato un gol in tutto. L'allenatore deve analizzare bene queste due partite. Se può aiutare a migliorare per la Nations League, credo che sarà meglio".