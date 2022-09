Intervistato da Tyc Sports nel ritiro della Nazionale argentina, a Miami, Paulo Dybala ha riavvolto il nastro per tornare al momento dell'estate scorsa in cui decise di sposare il progetto della Roma dopo mesi di corteggiamento dell'Inter: "Ho giocato per molti anni nella Juventus ed è stato difficile per me andare in un altro club italiano - la confessione della Joya -. Conosco la Serie A, ci ho giocato per molti anni e sapevo che adattarmi non sarebbe stato un problema. Le persone che lavorano con me volevano prendere la decisione migliore conoscendo tutte le proposte che stavano arrivando; la scelta è stata presa molto rapidamente, un weekend Mourinho mi ha chiamato e abbiamo avuto diversi colloqui. Poi sono stato a casa di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, che mi ha illistrato il progetto che ha in mente la proprietà. Il club è incredibile e continuerà a crescere".