Con il pianto all’Allianz Stadium, Paulo Dybala ha salutato i tifosi bianconeri dopo 7 anni, 12 titoli e 115 reti messe a segno. Per il fuoriclasse argentino, che vedrà scadere il suo contratto a giugno, è tempo di prendere una decisione sul proprio futuro. Secondo i betting analyst di Goldbet la prossima destinazione della Joya potrebbe essere ancora la Serie A, con l’Inter di Simone Inzaghi favorita per l’acquisto del calciatore, in quota a 1,75, sulla Roma, negli ultimi giorni sempre più in forcing su Dybala, offerta a 3,50.