Denzel Dumfries ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV dopo il successo per 3-0 contro il Monaco, risultato che ha permesso ai nerazzurri di accedere direttamente agli ottavi di finale di Champions League: "Siamo contenti, volevamo questo risultato e siamo riusciti a ottenerlo con una grande vittoria. L’obiettivo era partire forte, aggredire subito il Monaco per chiudere il discorso qualificazione il prima possibile, e lo abbiamo fatto", ha dichiarato il laterale olandese.

Dumfries ha poi sottolineato l’importanza di aver evitato i playoff: "Ora avremo più tempo per recuperare, visto che ci saranno due partite in meno a febbraio. Questo ci aiuterà a gestire meglio il calendario".

Adesso l'Inter è attesa dal derby e c'è aria di rivincita contro il Milan: "La sconfitta in Supercoppa è stata dolorosa per gli interisti e per noi, ma ora dobbiamo guardare avanti. Sicuramente vogliamo riscattarci. Questa settimana sarà fondamentale, dobbiamo lavorare duro perché vogliamo una vittoria importante per la classifica".