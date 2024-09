È Dennis Man il miglior giocatore della Serie A del mese di agosto. Lo rende noto l'Assocalciatori con un lungo comunicato ufficiale in cui ricordato che il rumeno classe 1998 "è stato uno dei migliori giocatori della scorsa Serie B, imprendibile per qualsiasi difesa e capace di realizzare 11 gol in 32 presenze. In più, a giugno, ha disputato un buonissimo Europeo con la Romania, dove ha firmato due assist nella gara d’esordio contro l’Ucraina".

"Per cui, seppure quasi esordiente in Serie A, dopo una mezza stagione nel 2021, c’era una discreta attesa su di lui e su cosa potesse fare - prosegue la nota in un altro stralcio -. Un’attesa alla quale Man sta rispondendo: ad agosto è stato uno dei calciatori più interessanti da seguire e, per i terzini, uno dei più difficili da arginare, come dimostrano i 2 gol in 3 partite e il premio di Calciatore del mese AIC, il primo per lui".