L'arbitro di maggiore esperienza a disposizione di Gianluca Rocchi è stato scelto per la partita più importante della quattordicesima giornata di Serie A, la sfida tra Fiorentina e Inter. Sarà Daniele Doveri a dirigere l'attesissimo match del Franchi di domenica, per quello che sarà il 32esimo precedente coi nerazzurri per l'arbitro della sezione di Roma, il primo dopo Lecce-Inter 0-4 dello scorso 25 febbraio. L'Inter ha collezionato con Doveri 13 vittorie, dieci pareggi e otto sconfitte.