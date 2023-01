Dopo la bella esperienza in Rai durante i Mondiali, Andrea Stramaccioni torna in tv nelle vesti di commentatore tecnico per DAZN. Secondo quanto appreso da Calcioefinanza.it, l'ex tecnico dell'Inter sarà ospite in studio nel programma di Pierluigi Pardo 'SuperTele', nel pre e post partita di Inter-Empoli. Durante la puntata verrà dato l'annuncio dell'ingresso nella squadra di commentatori della piattaforma: nel dettaglio, inizierà a febbraio e si occuperà della telecronaca come seconda voce sia per la Serie A sia per l’Europa League.