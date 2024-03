Quest'oggi la Bundesliga ha pubblicato i dati relativi ai ricavi complessivi sui diritti tv. I 18 club della massima serie hanno fatto registrare ricavi complessivi per 4,45 miliardi. Come riferiscono i colleghi di Calcio e Finanza, la differenza rispetto ai ricavi dei club di Serie A (che sono tra l'altro due in più rispetto a quelli della Bundes, ndr) è di quasi un miliardo in favore della massima lega tedesca. Una differenza abissale (A ferma a 3,5 miliardi).