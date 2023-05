In vista dell'odierna assemblea in programma a Roma, nei giorni scorsi la Lega ha dato il consenso, oltre che per i vari bandi dei diritti tv, anche alla suddivisione degli introiti per i diritti d’archivio che saranno centralizzati per il prossimo ciclo di diritti tv (triennale, quadriennale o quinquennale). Il Sole 24 Ore ha fornito una tabella che riporta quelle che saranno le suddivisioni in percentuale per i 20 club degli introiti per i diritti d'archivio: la Juventus, col 14,55% del totale, si accaparra la fetta maggiore, seguita da Inter e Milan entrambe col 14%.