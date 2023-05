Dopo aver parlato in conferenza, Federico Dimarco ha parlato anche ai microfoni di InterTV della sfida di domani al Milan: "La tensione di può gestire in tanti modi, non è facile ma penso che il gruppo si sta allenando bene, stiamo bene e cercheremo di fare una grande partita. Bisogna avere testa, cuore, come vale per noi vale per il Milan, noi l'abbiamo vinta nel 2010, loro nel 2007, sarà una bella partita. Io a livello di testa mi sento più maturo, quando giochi tante partite importanti guadagni fiducia e autostima e questo ha contribuito alla mia crescita".