"L’Inter? Ormai lo scudetto credo sia una formalità, penso che lo vincerà" dice Diego Lopez, ex calciatore e oggi allenatore, intervistato da TMW in vista del weekend di campionato: "Nella prossima stagione poi il Napoli sarà più attrezzato per provare a vincere il campionato anche in virtù dell’anno in più con Antonio Conte".

C’è bagarre anche per la lotta salvezza…

“Una lotta fino alla fine. A volte ci sono risultati che non ti aspetti. Tutte le squadre che sono laggiù devono stare attente. Anche il Venezia lotterà fino alla fine, non so se ce la farà ma lotterà sicuramente”.

E il suo ex Cagliari?

“All’inizio ha un po’ faticato poi il mister ha lavorato molto bene con la squadra. Sta facendo bene e ora bisogna portare a casa la salvezza”.