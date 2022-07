Quando mancano due settimane all'inizio della Serie A 2022-23 ma più di un mese alla fine del mercato, c'è una squadra che, secondo Arturo Di Napoli, disponde del migliore reparto offensivo: "L'Inter è quella messa meglio in attacco, ha la coppia Lautaro-Lukaku che hanno fatto già grandi cose ma ha anche Dzeko e Correa - le sue parole a TMW Radio -. Oggi Inzaghi ha la possibilità di variare i sistemi tattici. L'Inter insieme alla Juve è quella più attrezzata, perché anche i bianconeri davanti non scherzano. Il Napoli poi qualcosa davanti dovrà fare perché il solo Osimhen non può bastare".