Dopo l'eliminazione dall'Europeo Under 19 per mano della Spagna, Luca Di Maggio, centrocampista dell'Inter Under 20 e della Nazionale di Bernardo Corradi, affida al proprio profilo Instagram il proprio rammarico per un esito amaro per gli Azzurrini: "Finisce qui il nostro percorso in questo Europeo, in semifinale, proprio sul più bello, con tanta amarezza per ciò che sarebbe potuto essere ma che non è stato. Siamo una grande famiglia, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, probabilmente meritando anche… Non sempre le cose vanno come vorremmo ma sono sicuro che continuando a lavorare così ci toglieremo delle belle soddisfazioni, vi voglio bene".