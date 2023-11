"Juve-Inter? È più di un derby, sono due società che si odiano tantissimo". A spendere queste parole per descrivere la rivalità tra bianconeri e nerazzurri è Angelo Di Livio, protagonista di un intervento su TvPlay per analizzare il Derby d'Italia di domenica sera.

"Mi aspetto molto dalla Juve, soprattutto perchè gioca in casa - spiega l'ex centrocampista -. Sta riacquisendo l’orgoglio juventino che piace a tifosi, anche se giocherà contro una delle squadre più forti. Mi auguro che Vlahovic segnerà, perché fare un gol, magari anche decisivo, in una gara del genere ti dà una carica che te la porti fino alla fine del campionato. Fino a questo momento, anche per colpa di problemi fisici, Vlahovic non ha avuto un rendimento da 80 milioni di euro. Alla Juve manca un poco’ di gioco, ma si può vincere anche di corto muso".

Il discorso si sposta poi sull'Inter: "Non può perdere questo Scudetto, perché è la superfavorita. I nerazzurri hanno l’obbligo di vincere campionato, altrimenti vedremo quello che diremo. Con Pogba e Fagioli, la Juve avrebbe un centrocampo diverso, non a livello di quello dell’Inter, ma se la giocava. Fino a che alla Juve resta lì, dobbiamo stare tutti zitti e non parlare del non gioco. I bianconeri devono restare attaccati all’Inter fino a gennaio, per poi fare il colpo giusto in sede di mercato. A me piacerebbe vedere De Paul alla Juve. Sono sicuro che Giuntoli tirerà un nome diverso da tutti quelli che stiamo dicendo"