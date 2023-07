Juan Cuadrado lascia la Juventus e si unisce all'Inter. Ospite del programma 'Calcio Totale' in onda sulle reti Rai, Angelo Di Livio dice la sua sulla scelta del colombiano: "Seconde me è una ripicca del giocatore nei confronti della società Juventus, poi ovviamente l'Inter non è una società di secondo piano. Lui ci è rimasto male della non riconferma, poi è capitata questa occasione e ha accettato subito".

Spazio poi anche per un commento su Romelu Lukaku: "Lo prenderei. È l'attaccante ideale per Allegri e quando sta bene fa la differenza. Io sto vedendo Vlahovic un po' fuori dalla squadra e secondo me con la testa è altrove. Sul comportamento di Lukaku però è vero, si è comportato malissimo perché dal momento in cui sei d'accordo con l'Inter è come fare una firma e il club nerazzurro ne esce danneggiato".