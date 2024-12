Paolo Di Canio offre per Sky Sport la sua analisi della partita di Champions League di martedì tra Bayer Leverkusen e Inter: "Sarà una gran bella partita perché sono due squadre che cercano di avere il controllo del match e del gioco. Sarà una partita a scacchi, dove mi aspetto tante azioni da gol; sono convinto che le due squadre non faranno calcoli e ogni volta che avranno il possesso cercheranno di andare a colpire. Sono squadre costruite per avere il controllo e qualche volta il dominio del gioco".