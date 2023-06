Paolo Di Canio ha analizzato il post-partita della finale di Champions, partendo da una convinzione: "Il Manchester City era quasi disperato, avevano il terrore, erano lenti. Appena l’Inter ha messo in moto qualche azione. Troppe occasioni sprecate durante la partita. Non possiamo fare i buonisti con Lukaku per quel colpo di testa senza cattiveria. Se ci fosse stato Inzaghi avrebbe fatto gol. Non c’è stata determinazione, né forza", ha detto a Sky Sport.