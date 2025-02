Lunga intervista a L'Equipe di Didier Deschamps durante la quale il ct della Francia ha parlato della sua scelta di lasciare la panchina della Nazionale Bleus nel 2026: "Avevo già chiaro in testa che la Coppa del Mondo del 2026 sarebbe stata la scadenza. Per me, questo non cambia nulla: mi attengo agli obiettivi di marzo, alla qualificazione per la Final Four della Nations League e poi all'obiettivo di andare a questa Coppa del Mondo, con la stessa determinazione, la stessa energia. Non sono stanco o sfinito, ma credo che avrò fatto il mio tempo", ha premesso prima di rispondere sul suo eventuale successore che prenderà le redini della Nazionale degli interisti Pavard e Thuram.

Chi desidera sulla panchina della Francia?

"Non ho un desiderio. Philippe Diallo ha già preso una posizione, credo, e ha detto che avrebbe deciso più tardi. Va bene, non va bene? Non entrerò in questo argomento. Sarà una sua decisione, e non c'è niente che mi preoccupi. Tutto dipende dalla posizione che può assumere e come saranno gestite le notizie. Nelle ultime competizioni, il mio contratto non ha impedito che questo argomento tornasse sul tavolo. Sarete voi, i media, a volerne parlare oppure no. Non è una mia responsabilità e il Presidente non può controllarlo, se non annunciandolo in anticipo. È meglio? È peggio? Non lo so".

Zidane può essere un suo successore?

"C'è molto rispetto tra noi. Ci siamo visti l'ultima volta nell'estate del 2023, dovremmo rivederci la prossima estate, per le stesse ragioni. Zizou è un ottimo candidato, naturale e aggiungerei atteso. Dopo, non so se lo vorrà. La decisione sarà sua e del presidente".