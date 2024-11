German Denis, ex calciatore di Napoli e Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sportitalia sulla lotta al vertice in Serie A: "Per lo Scudetto è ancora presto da dire, ma comunque sappiamo che la Juventus rincorre da dietro sapendo che c'è una bella squadra, un gioco diverso da quello dell'anno scorso. L'Inter è sempre quella che abbiamo visto l'anno scorso, poi il Napoli che mantiene questa idea di gioco che sicuramente Antonio Conte lo porterà fino alla fine".