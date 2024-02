Delio Rossi prende le difese di Fabio Liverani, già finito al centro delle polemiche dopo le prime due sconfitte (in due presenze) sulla panchina della Salerninata. "Sono legato alla Salernitana, a Walter Sabatini e a Liverani - spiega l'ex allenatore della Lazio a TMW -. In una settimana un allenatore non può incidere. Giochi contro l’Inter e poi perdi contro il Monza, ci può stare. Non darei subito un giudizio negativo".