Importanti novità per quanto riguarda le regole dei tesseramenti in serie A. Il Consiglio Federale di ieri, con un comunicato, ha deliberato che "i calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/24". Ciò significa che da quest'anno ci sarà libero tesseramento di calciatori svizzeri o britannici come se si trattasse di comunitari, senza vincoli legati allo status di extracomunitari.