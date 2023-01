Tornato dal Qatar con la medaglia di campione del mondo al collo, nel 2023 Lautaro Martinez si è preso l'Inter trascinandola tra campionato, Supercoppa italiana e Coppa Italia a suon di gol, ben 6 in 7 presenze. Un apporto fondamentale alla causa, come sottolineato da Alessandro Del Piero: "Sta avendo grande continuità e mi auguro per lui che abbia trovato una sorta di serenità interiore dopo il Mondiale - le parole della leggenda della Juve a 'Sky Calcio Club' -.Oggi l'Inter è ai suoi piedi, sta segnando, giocando bene e trascinando".