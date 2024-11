Stefan de Vrij arriva anche in postazione DAZN per commentare la serata folle di San Siro contro il Venezia:

Come si è arrivati all’occasione finale?

“Ci siamo fatti portare davanti alla nostra porta, lì può succedere di tutto. Abbiamo avuto fortuna che c'è stato il tocco di mano e il gol è stato annullato. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla prima, non lo abbiamo fatto e hanno avuto chance anche loro. Bene per il risultato, ma c’è da migliorare ancora”.