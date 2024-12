Intervenuto ai microfoni di Vikonos Web/Radio/TV, l'allenatore Luigi De Canio ha analizzato così la lotta Scudetto in Serie A, partendo dall'infortunio di Alessandro Buongiorno che ha colpito il Napoli: "Tutto ciò che si dice sulla sostituzione di Buongiorno è fuffa: la decisione spetta a Conte, che ha il termometro della situazione, conosce il gruppo, lo stato di forma dei singoli, le capacità di interpretazione del ruolo di ognuno dei suoi - ha assicurato il tecnico -. Andando per logica Juan Jesus sarebbe la soluzione più accreditata, è mancino, gioca al centro della difesa. Quando Conte dice che le altre sono più attrezzate, hanno maggiori soluzioni eccetera, ha ragione.

Inter e Atalanta hanno una rosa più profonda, qualitativamente parlando. Se penso a Kvara o Politano infortunati, so che ho David Neres e sono tranquillo. Stessa cosa per il centrocampo, dove le alternative ci sono. In difesa ci sono lacune e bisogna intervenire ma non è semplice, a gennaio raramente si muovono giocatori importanti. Ad ogni modo, inutile fare vittimismo: toccherà a Conte e alla squadra dimostrare di saper sopperire alle difficoltà", ha concluso.