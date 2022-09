Buoni risultati di ascolto per la quarta e la quinta giornata di campionato su DAZN. In particolare, l'ultimo turno di Serie A ha fa5 milioni di ascoltatori. Tre i match che hanno superato il milione di spettatori: tra questi, ovviamente, il derby Milan-Inter che ha toccato quota 1,7 milioni di utenti, davanti a Fiorentina-Juventus (1,4 milioni) e Udinese-Roma (1,1 milioni). Continua dunque il trend di ascolti in crescita iniziato con i weekend che hanno ospitato la seconda e la terza giornata, quando gli spettatori erano stati rispettivamente 5,2 e 5,8 milioni. Ben al di sopra dei 3,7 milioni della prima giornata.