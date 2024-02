Asterisco cancellato. L'Inter disputa la sua ventiseiesima partita stagionale in campionato, recupera la 21esima giornata di Serie A, lasciata indietro per disputare la Supercoppa in Arabia, e vince anche questa. Nerazzurri ora a +12 dalla Juventus e a +16 dal Milan, un successo che Matteo Darmian commenta così a Inter TV, autore del primo dei quattro gol messi a segno dalla squadra di Inzaghi: "È stato importante sbloccare la partita e portare a casa la vittoria ed è questa la cosa che conta di più" ha detto.

Vi aspettavate di fare così bene?

"Ci aspettavamo una partita complicata e i primi minuti lo hanno testimoniato, poi siamo riusciti a trovare le nostre giocate e le distanze e penso sia stata alla fine abbiamo fatto una gran partita e che sia stata una vittoria meritata".

Anche oggi hai segnato all’Atalanta, c’è qualcosa che succede nelle partite che contano di più? Ti caricano particolarmente?

"No, devo dire che l’Atalanta mi porta fortuna visto che avevo segnato anche l'anno scorso. Ma a parte gli scherzi, siamo scesi in campo con la giusta attenzione e il giusto atteggiamento. Sapevamo che era importante e che erano tre punti pesanti".

Grande interpretazione di gara anche dagli esterni. Interpretate il ruolo quasi da attaccanti esterni. Il tuo gol nasce da un gran taglio…

"Onestamente non vogliamo accontentarci. Sappiamo che possiamo ancora migliorare ed è ciò che cerchiamo di fare giorno dopo giorno. Cerchiamo di portare in campo quello che proviamo durante la settimana. Oggi era difficile contro una squadra fortemente orientata a uomo e sapevamo che sarebbe potuto essere difficile trovare gli spazi e così è stato".

C’è ancora tanta strada da fare ma c’è un +12 in classifica:

"No, noi dobbiamo rimanere concentrati e continuare così. I mesi che verranno sono più importanti e lavoreremo per farci trovare sempre pronti e continuare in questa strada".