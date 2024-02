Nel consueto messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato della partita di questa sera: "Quella di oggi è una partita difficile come lo sarà fino alla fine del campionato. La Roma sta facendo un campionato un po' strano, hanno cambiato l'allenatore, De Rossi è un idolo per la Roma. Sono vicini alla zona Champions, c'è un ambiente caldissimo".

Dalmat si concentra poi su Lukaku: "Poi c'è il ritorno di Lukaku che all'andata è stato fischiato e adesso vorrà fare bene. Noi stiamo attraversando un buon periodo, abbiamo fatto una bellissima gara contro la Juventus. Adesso c'è la Roma, all'andata abbiamo dimostrato di essere più forti, ma la squadra di De Rossi farà di tutto per battere la capolista. Ogni squadra del campionato vorrà fare cadere i nerazzurri, ma questa squadra ha acquisito l'esperienza vincendo partite complicate. Spero nella vittoria, ma firmerei per un punto. Abbiamo la possibilità e giocatori per vincere questa partita che sarà dura, ma ho fiducia nella squadra".