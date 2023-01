Raggiunto dal sito SuperNews, Stéphane Dalmat ha ripercorso la sua esperienza con la maglia dell'Inter: "È stato un sogno vestire questa maglia e stare in squadra con tanti campioni che mi hanno accettato fin da subito. Giocare con loro è stato un onore. Perché il soprannome Joystick ? Viene da Clarence Seedorf. Mi chiamava così perché facevo delle cose che vedeva solo alla PlayStation. Clarence è stato un mio modello di riferimento e per me è stato un onore essere soprannominato così da lui".

Non manca una battuta sull'Inter di Simone Inzaghi: "Se riuscirà a vincere lo Scudetto? Sono onesto e dico di no. Rispondo in maniera negativa perché non hanno costanza nei risultati. Possono vincere come hanno fatto contro il Napoli e poi perdere punti contro le piccole squadre. Se vuoi essere campione devi vincere sempre. Inoltre, al momento l’Inter ha troppi punti di distacco dal Napoli. Mi dispiace dire questo, spero di sbagliarmi".