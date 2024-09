Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta, ha avuto al suo fianco dei tifosi speciali nella prima giornata della Youth League che ha visto i nerazzurri trionfare in casa del Manchester City. L’attaccante originario di Grosio, piccolo centro della Valtellina, aveva infatti l'incoraggiamento del gruppo dei tifosi dell'Inter Club Bormio e Valli arrivato al Joie Stadium per assistere all'incontro. Il gruppo “Trasferta Molesta”, che ha affrontato varie trasferte di Champions nella propria storia, ha approfittato della vicinanza dell'impianto all'Etihad Stadium per godersi la partita e incitare il proprio beniamino.

Ai microfoni de La Provincia-Unica TV parla Davide Cristoferoni, uno dei membri del club: "Mattia è un nostro iscritto e la scorsa primavera ha partecipato alla nostra festa sociale, siamo stati molto orgogliosi di poterlo vedere ed incitare da vicino. Il nostro posto nella tribuna del piccolo ma bellissimo stadio vicino all’Etihad era vicino alla linea laterale ed abbiamo fatto sentire il nostro incitamento al nostro pupillo. Siamo in 700 iscritti e contiamo di fare tante trasferte della Champions League- rivela Cristoferoni-. Quest’anno siamo stati anche a Genoa nella prima di campionato. Per tutti gli incontri casalinghi a San Siro in campionato organizziamo sempre il pullman".