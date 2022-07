Sirene estere per Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter che valuta le offerte sul tavolo e ragiona sulla scelta migliore per il proprio futuro. Detto dei passi in avanti del Monza e dell'interesse di Atalanta e Sassuolo, quest'ultimi in caso di partenza di Scamacca in direzione PSG, ad aggiungersi alla corsa sarebbero stati anche i turchi del Fenerbahçe. Stando infatti al quotidiano Takvim, il 23enne nerazzurro sarebbe un'idea per il club gialloblu che va in cerca di un rinforzo nel reparto.