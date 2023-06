Sempre più turco il futuro di Edin Dzeko, ad un passo dall'addio definitivo all'Inter. L'agente dell'attaccante bosniaco, Alessandro Lucci, che come già raccontato ha incontrato il Fenerbahçe nell'immediato post-Champions League, è tornato nella città anatolica dove discuterà a breve con il club gli ultimi dettagli che molto probabilmente porteranno alla stretta di mano finale come rendono noti i colleghi di Sports Digitale - media locale -, che hanno pizzicato il procuratore non appena sbarcato a Istanbul.

ÖZEL | Edin Dzeko’nun menajeri Alessandro Lucci, Fenerbahçe ile sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul’da! pic.twitter.com/Plb1F2egR3 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 18, 2023