Il parlamentino del Municipio 7 di Milano, presieduto da Silvia Fossati, ha messo nero su bianco una serie di appunti da presentare alla Giunta comunale in merito al nuovo stadio di San Siro. Nella delibera, riportata da Il Giorno, si legge che il primo obiettivo è garantire la natura popolare di accesso allo stadio e pertanto considerare un aumento della capienza, con particolare attenzione ai settori con biglietti a basso costo, rispetto a quanto proposto dalle squadre, considerando come obiettivo ottimale il numero di 70 mila posti. Va ricordato che nel Piano di fattibilità presentato da Diavolo e Biscione viene indicata la capienza di 71.500 posti per il nuovo impianto (compresa la quota premium).

Il secondo obiettivo è ottenere aumento della superficie di verde fruibile rispetto alla situazione attuale, in modo che il verde rappresenti almeno il 50% di superficie rispetto al totale dell’area oggetto di intervento. Poi, viene chiesto di finanziare un piano di interventi di importo superiore a quanto inizialmente proposto con l’obiettivo di poter destinare una quota pari ad almeno 40 milioni di euro per progetti ricadenti sui quartieri limitrofi e non sull’area oggetto della trasformazione. Infine, si indica di dare priorità al raggiungimento della neutralità carbonica e alla minimizzazione dell’impatto ambientale e che il nuovo stadio abbia il maggior distanziamento possibile del nuovo stadio dalle abitazioni di via Tesio e predisporre soluzioni di maggior mitigazione degli impatti sonori, anche attraverso l’uso del verde.