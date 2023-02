Intervistato da Radio FirenzeViola, l'ex difensore Daniele Daino ha parlato dei casi Skriniar, Zaniolo e Amrabat, tutti e tre rimasti a malincuore nelle rispettive squadre: "Sulla situazione Amrabat-Fiorentina posso concordare che sia simile rispetto a quella Skriniar-Inter e Zaniolo Roma. Su Skriniar direi che è un errore grosso del club, per Zaniolo si è rotto qualcosa tra giocatore e allenatore, con Mourinho che ha distrutto tutti gli equilibri con le ultime uscite. Non so se a Firenze la situazione è più simile ad uno dei due casi. Forse dei tre rapporti quello più ricucibile è quello di Amrabat alla Fiorentina".