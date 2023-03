Intervistato da Radio Nerazzurra, il presidente della Federazione Ciclismo Italiana Cordiano Dagnoni, grande tifoso dell'Inter, si esprime a tutto tondo sull'attualità interista partendo dai retaggi dell'ultimo Inter-Juventus: "Sembrerò di parte, ma quella mano sul goal c'era; magari noi non siamo stati al massimo della prestazione, ma la sconfitta brucia sempre. Quando dici alzo le mani, si parla di Juventus. Cosa manca all'Inter? Manca un po' di verve, la vedo un po' altalenante, è decisa e determinata nelle partite che contano e rilassata in quelle facili. Questa cosa non è bella, ci vorrebbe sempre un po' di determinazione. La cosa mi spiace, perché se si vincono partite importanti il potenziale c'è ma poi non si possono perdere partite banali".

Si parla poi di Nicolò Barella: "Quest'anno ha avuto un rendimento senza infamia e senza lode, non ha entusiasmato sempre, ma il suo l'ha fatto. Lo guardo con molta attenzione perché da presidente di una federazione guardo sempre le prestazioni degli atleti italiani. Oltretutto, Gabriele Gravina mi ha regalato la maglia della Nazionale proprio di Barella... Sei italiani in ogni squadra di Serie A? Con me sfondate una porta aperta. Faccio il paragone col ciclismo: io dico sempre che non è vero che non abbiamo atleti di vertice, ma non abbiamo squadre italiane e quelle straniere danno più importanza ai loro corridori. Nel calcio invece non si dà priorità ai nostri ragazzi, perché c'è un mercato incontrollabile e sembra più figo avere più stranieri".