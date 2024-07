Dagli studi di Sky Sport, l'agente Andrea D'Amico ha espresso il suo parere sul mercato dell'Inter negli ultimi anni, fatto di spese importanti ma anche di tante occasioni a parametro zero rivelatesi cruciali nella crescita della squadra: "È un mercato dove devi essere intelligente e bravo a sfruttare queste opportunità facendo di necessità virtù. Comprare a poco e vendere a tanto ti dà plusvalenze vere che danno ossigeno alla società. Poi quando vinci vuol dire che hai lavorato bene, l'Inter ha vinto e quindi ha un'ottima squadra, a prescindere dalle critiche che ci possono essere. Se manca qualcosa? C'è ancora un mese per il mercato in entrata e in alcuni casi anche due per il mercato in uscita, visto che in Arabia Saudita il mercato finisce poco anche se pure lì qualche contrazione c'è".