Gaetano D'Agostino, ex centrocampista del Siena e ora allenatore di calcio, ha parlato del mercato della Roma, tornando anche su Frattesi: "Hummels non si è visto, Abdulhamid non è pronto per la A... 130 milioni potevano essere ponderati meglio. Per non parlare di Soule, un ragazzo che fa bene a Frosinone, che vive sulle ali dell'entusiasmo perché in prestito, spendere 30 milioni di euro... Ha qualità, ma pensiamo al fatto che Frattesi costa 35 milioni, gioca nell'Inter, è in Nazionale e ha vinto lo Scudetto: c'è qualcosa che non mi quadra", ha detto a TMW.