Dai microfoni di TMW Radio, Gaetano D'Agostino analizza questa prima tornata di impegni Champions per le italiane: "La Lazio ha meritato il pareggio per come se l'è giocata, più per quello che ha creato. L'Inter è la più forte in Italia in questo momento, Rudi Garcia ha affrettato troppo i tempi per mettere i suoi princìpi, doveva aspettare ancora un po'. Si vede un po' di confusione in campo. Il Milan ha bombardato il Newcastle ed è mancato solo il gol. Per me le italiane possono dire la loro anche in Champions".