Intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera per presentare la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, il giornalista Riccardo Cucchi è tornato a parlare del famoso Lazio-Inter del 5 maggio 2002, partita che commentò in telecronaca: "Giornata straordinaria, come quella Perugia-Juventus del 2000. Tra le tante gare che ho raccontato durante la mia carriera, sono quelle più incredibili. In particolare la partita dell'Olimpico, considerando il clima che si era creato attorno alla stessa. Secondo molti, la Lazio avrebbe dovuto lasciare libero il passo all'Inter, ma in realtà giocò per i suoi interessi, visto che aveva qualche obiettivo da raggiungere. Certo fu un atmosfera inverosimile, considerando che le due tifoserie erano gemellate, in particolare le rispettive Curve”.