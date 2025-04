Riccardo Cucchi è intervenuto su Radio Punto Nuovo, spiegando il proprio punto di vista sul duello al vertice della Serie A: "L’Inter ha perso certezze. Vedo una squadra un po’ smarrita. Sta dando segnali di cedimento e contro il Milan sono venuti fuori tutti. Il Napoli è chiamato ad approfittarne, perché non so se l’Inter abbia la freschezza e le risorse fisiche per rimettere tutto a posto entro la fine del campionato. Il momento è delicatissimo e i nerazzurri hanno davanti un conto rischiosamente salato".