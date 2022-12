"La Francia è la squadra più forte del Mondiale, dopo averle viste tutte sono convinto che sia la favorita numero uno" è il pronostico di Riccardo Cucchi che, intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, dice la sua sul Mondiale in corso, definendo la Nazionale attualmente campione del Mondo la più indicata per la vittoria del Torneo: "Non ha punti deboli - continua - e la Polonia di Zielinski lo ha constatato sulla propria pelle. L’Argentina? Ci sono tanti legami con l’Italia, ha una Nazionale che parte sempre come favorita, ma poi convince poco. Non riesce ad essere una squadra compiuta".